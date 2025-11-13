Анна Палагина: Образователните продукти, които предлага системата на ТПП РФ, осигуряват равен достъп на регионите до съвременни компетенции

В работно онлайн-съвещание на Министерството на икономическото развитие на РФ за реализацията на Комплексната програма за подготовка на кадри за сферата на външноикономическата дейност (ВИД) до 2030 г. взе участие заместник-председателят на Комитета на ТПП РФ по образование и социална политика, ректор # МИМОП Анна Палагина

Срещата беше ръководена от директора на департамента за развитие и регулиране на ВЭД Дмитрий Некрасов

Обсъдиха се одобряването, текущият статус на реализацията на Комплексната програма, необходимото за това междуведомствено взаимодействие, както и формирането на работна група.

„Ние сме убедени, че в условията на кадрови дефицит, когато във външноикономическата дейност липсват не само висококвалифицирани специалисти с висше образование, но и средно ниво, допълнителното професионално образование играе голяма роля. Съвременният специалист по външноикономическа дейност трябва да владее езика на международната комуникация не само лингвистично, но и емоционално, културно, символично. Благодарение на това нашите възпитаници демонстрират висока степен на адаптивност и професионализъм в международните преговори. В нашите програми включваме не само икономика и право, но и психология на комуникацията, основи на бизнес реториката и визуална грамотност. Търсенето на кратки, практични и достъпни по цена програми, където преподават експерти-практици с опит в международното взаимодействие, нараства. Важно е, че това е търсено от регионалните компании, които искат да се развиват и търсят достъпни формати. Образователните продукти, които предлага системата на ТПП РФ, осигуряват равен достъп на регионите до съвременни компетенции“, отбелязва Анна Палагина.

Препоръката на Института МИМОП да се реализират за МСП краткосрочни практико-ориентирани програми по междукултурна комуникация и международен протокол е включена в списъка с предложения на ТПП РФ за 2025 г. към руските власти.

