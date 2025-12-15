MURMURATION – едно от най-значимите културни събития на нашето време гостува в Пловдив през 2026 година

Феноменалният танцов спектакъл превзема Античния театър с визуалната магия на абсолютния синхрон

Пловдив се превръща в сцена на „човешката геометрия“ с две ексклузивни вечери под звездите на 27 и 28 юни

След като омагьоса милиони зрители по целия свят и разпродаде над 200 представления във Франция, визуалният шедьовър MURMURATION пристига в България. Продукт на гениалния френски хореограф Садек Берабах, спектакълът обещава да превърне Античния театър в Пловдив в пространство на свръхсетивна хармония и математическа прецизност.

Вдъхновен от хипнотизиращите движения на птичите ята, Садек Берабах създава уникален стил, в който 30 танцьори на сцената се сливат в едно общо тяло. Чрез техниката variable geometry и специфичния стил tutting, те изграждат сложни живи фигури, които изглеждат почти нереални.

За гостуването си в Пловдив на 27 и 28 юни 2026 г., екипът подготвя и нещо специално – projection mapping, създаден конкретно за архитектурата на Античния театър. Тази дигитална намеса ще „общува“ с древните камъни, създавайки мост между античното минало и футуристичната визия на Берабах.

Садек Берабах не е просто хореограф, той е изключителен визионер. Неговата работа е позната от колаборации със световни звезди като Shakira, Chris Brown и Black Eyed Peas; хореографии за наградите Grammy и церемониите по предаването на Олимпийските игри в Токио и Париж. Партнирал си е с модни икони като Jean Paul Gaultier и Christian Louboutin.

„Танцуваме, за да покажем какво може да направи едно тяло, когато се синхронизира с останалите. Хармонията е най-силното послание, което можем да изпратим днес“, споделя самият Берабах.

От премиерата си в Париж през 2023 г., MURMURATION е видян от над 300 000 зрители. Преди да спре в Пловдив, турнето преминава през най-големите зали в Европа, Близкия изток, Китай и Канада. Спектакълът е обявен за едно от най-значимите културни събития на нашето време, съчетаващо духа на колективността с абсолютната визуална естетика.

Спектакълът е истинско визуално изследване на Tutting – танцов стил, вдъхновен от египетските йероглифи, при който ръцете създават съвършени геометрични форми. Чрез своята иновативна техника Variable Geometry, Садек Берабах дирижира танцьорите така, че те престават да бъдат отделни личности и се превръщат в части от хипнотизираща, жива машина. Резултатът е визуален превод на природния феномен Murmuration – онзи величествен полет на птичи ята, в който хиляди се движат като едно цяло.

Садек Берабах – архитектът на движението: Зад грандиозния успех на MURMURATION стои един самоук творец, който промени правилата на съвременната хореография. Садек става световна сензация първо в интернет. Неговите видеа с „геометричен танц“ събират стотици милиони гледания, което привлича вниманието на звезди като Шакира и Крис Браун. Той беше избраният творец, който подготви емблематичната част от церемонията по предаването на щафетата между Олимпийските игри в Токио 2020 и Париж 2024. Там той дирижираше 128 танцьори в изумителен синхрон.

Неговата естетика е толкова прецизна, че големите имена в модата го обожават. Той работи директно с Christian Louboutin, става хореограф на шоуто за 30-годишнината на марката, и си сътрудничи с Jean Paul Gaultier за най-голямата продукция в Берлин – FALLING | IN LOVE.

Садек не просто измисля танци, той „проектира“ пространства. Често казва, че се вдъхновява от геометрията, архитектурата и начина, по който линиите си взаимодействат в пространството.

Самият проект Murmuration е създаден като ода за човешката свързаност. Берабах вярва, че в свят на разделение, синхронът на 30 души на сцената е доказателство, че можем да постигнем съвършенство само когато работим в пълен унисон. Към момента над 300 000 души са гледали шоуто на живо, а графикът му е запълнен за години напред с дати от Париж до Пекин и от Канада до Карибите.

Организатор на събитието е BG Sound Stage. Билетите са вече продажба в цялата мрежа на Eventim.

https://www.eventim.bg/bg/bileti/murmuration-level-2-plovdiv-ancient-theatre-690635/event.html

Facebook

Twitter



Shares