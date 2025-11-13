Кметът на Пещера посрещна делегация от Република Турция
Днес кметът на Община Пещера Йордан Младенов посрещна представителна делегация от Община Сома, Република Турция.
Гостите са водени от кмета на Сома Серджан Окур, придружаван от заместник-кмета Несрин Чърак, члена на Общинския съвет Ерсин Армаган, Айла Ярар – член на управителния съвет на Сдружението на помаците в община Сома, и Хюсейин Коджааян – директор на Дирекция „Изменение на климата и нулеви отпадъци“.
Официалната среща между представителите на двете общини ще се състои в заседателната зала на Община Пещера. На нея ще присъстват Председателят на Общинския съвет, Секретарят на Общината и представители на Общинското ръководство, общински съветници.
По време на срещата ще бъдат обсъдени възможностите за побратимяване между Община Пещера и Община Сома, както и идеи за бъдещо сътрудничество в различни области от взаимен интерес.