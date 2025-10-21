Одобрена е позицията на България за Съвета на ЕС по заетост и социална политика

Правителството одобри позицията на България за участие в заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политика, което ще се проведе на 17 октомври 2025 г. в Люксембург.

По време на форума министрите ще одобрят проекта на заключения на Съвета относно насилието над жени и домашното насилие и заключенията относно социалното приобщаване на хората с увреждания посредством насърчаване на независим живот. Република България ще подкрепи инициативата на Унгария за обявяване на 17 юни за Европейски ден на жестомимичните езици.

Facebook

Twitter



Shares