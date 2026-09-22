Как се изчислява данъкът за автомобил: От какво зависи данък МПС

Мощността, възрастта и екологичната категория на автомобила са сред основните фактори, които определят колко ще платим

Всеки собственик на автомобил в България плаща годишен данък върху превозното средство, но размерът му не е еднакъв за всички коли. Два автомобила с различна мощност, година на производство и екологична категория могат да имат значително различен годишен данък.

Как се изчислява данъкът за автомобил и от какво зависи крайната сума?

От какво зависи данъкът за автомобил?

При леките автомобили размерът на данъка се определя основно от няколко характеристики – мощността на двигателя, възрастта на автомобила и екологичната му категория.

Значение има и общината, в която е регистриран собственикът, тъй като конкретният размер на данъка се определя в рамките на предвидените от закона граници с наредба на съответния общински съвет.

Затова автомобил с еднакви характеристики може да има различен данък в различни общини.

Мощността на автомобила е основен фактор

Един от най-важните показатели при изчисляването е мощността, изразена в киловати (kW).

Колкото по-мощен е автомобилът, толкова по-висока обикновено е базата, върху която се формира данъкът.

Важно е да се гледа мощността в киловати, посочена в документите на автомобила, а не само познатата на много шофьори стойност в конски сили.

Как възрастта на колата влияе върху данъка?

В изчислението участва и годината на производство на автомобила.

За целта се прилага коефициент, свързан с възрастта на превозното средство. Това означава, че две коли с еднаква мощност, но произведени през различни години, могат да имат различен размер на данъка.

Затова само информацията колко киловата е автомобилът не е достатъчна, за да се определи точната сума.

Какво значение има екологичната категория?

Екологичният компонент също има съществена роля при определянето на данъка.

В зависимост от екологичната категория на автомобила – например Euro 4, Euro 5 или Euro 6 – се прилага съответният коефициент.

Така екологичните характеристики могат да намалят или увеличат крайната сума, която собственикът трябва да плати.

Каква е формулата за данък МПС?

Опростено изчислението може да бъде представено така:

Данък МПС = имуществен компонент × екологичен компонент

При формирането на имуществената част се вземат предвид мощността и възрастта на автомобила, докато екологичната част зависи от неговата екологична категория.

Точната сума обаче зависи и от ставките, определени от съответната община.

Защо две еднакво мощни коли могат да имат различен данък?

Често собствениците сравняват автомобилите единствено според мощността им. Това може да бъде подвеждащо.

Например две коли със 110 kW могат да имат различен годишен данък, ако едната е по-нова и отговаря на по-висок екологичен стандарт, а другата е по-стара и е с по-ниска екологична категория.

Допълнителна разлика може да се получи, ако собствениците им са регистрирани в различни общини.

Къде можем да проверим точния данък за автомобила?

Най-сигурният начин е проверка чрез електронните услуги на съответната община или чрез информацията за местните данъци и такси.

При вече регистриран автомобил собственикът може да провери конкретното си задължение, вместо сам да пресмята сумата.

Има ли отстъпка при плащане на данъка?

При плащането на местните данъци е важно да се следят и сроковете, тъй като законодателството предвижда възможност за отстъпка при плащане на целия годишен размер в определения срок.

При просрочване върху неплатените задължения могат да бъдат начислявани лихви.

Какво трябва да запомним?

Когато искаме да разберем колко е данъкът на даден автомобил, не е достатъчно да знаем единствено неговата мощност.

Необходими са поне данни за:

мощността в kW;

възрастта на автомобила;

екологичната категория;

общината, в която се дължи данъкът.

Комбинацията от тези фактори определя крайната сума.

Затова при покупка на автомобил, особено на по-мощен модел, е добра идея предварително да проверим не само разхода за гориво и застраховките, но и годишния данък МПС. Така ще имаме по-реална представа колко ще ни струва притежаването на автомобила всяка година.