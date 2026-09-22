Започна записването за курсове по руски език в Руския дом в София

Обучението е предназначено за деца, ученици и възрастни от ниво А1 до С2 и се предлага както присъствено, така и онлайн

Започна записването за редовните курсове по руски език в Руския дом в София – Руския културно-информационен център (РКИЦ) на ул. „Шипка“ 34.

Курсовете са предназначени за деца, ученици и възрастни, като се предлагат обучения за всички нива – от А1 до С2.

Основната цел на програмата е участниците за кратък срок да придобият умения за ефективна комуникация на руски език. Обучението е насочено към едновременното развитие на четирите основни езикови умения – говорене, слушане, четене и писане.

От Руския дом посочват, че преподавателите са висококвалифицирани и притежават дългогодишен опит.

Желаещите могат да изберат между присъствено и онлайн обучение.

Записването за курсовете по руски език става на имейл ru-ezik@mail.ru, на телефони 0894 711 003 и 0897 454 981, както и на място в РКИЦ – София, ул. „Шипка“ 34, ет. 3, кабинет 309.