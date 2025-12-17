Кметът на Шумен поздрави ползвателите на социални услуги за празниците

Ние сме едно цяло и работим заедно за по-добри условия за живот за гражданите.

Радвам се, че Шумен се развива в правилната посока и бележи напредък в различните сфери.

С тези думи се обърна кметът на община Шумен проф. Христо Христов към ползвателите на услуги и екипите на Центровете за настаняване от семеен тип „Слънчево детство“ №1 и №2 и Центъра за социална рехабилитация и интеграция за хора с физически увреждания, където в сряда се проведе коледно празненство.

Организаторите бяха подготвили празнична програма с песни и танци и разказаха за традиционни ястия за Бъдни вечер и Коледа, както и различните обичаи, които се изпълняват. Участие взеха и ученици от VIII „а“ клас от ППМГ „Нанчо Попович“, които споделиха повече за празничните традиции в българската и арменската Коледа. Те поднесоха и подаръци, подготвени специално за ползвателите на центровете.

Кметът проф. Христов пожела на всички присъстващи в Центъра да изкарат празниците с топлина и обич и да вярват в себе си. Той поднесе подаръци, предназначени за всеки от центровете и за ползвателите на услуги в тях.

В края на програмата всички декорираха коледни сладки и поднесоха на кмета ръчно изработени коледни картички.

На събитието присъства и Петранка Петрова – директор на дирекция „Социална политика и здравеопазване“.

