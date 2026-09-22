ЦСКА за 22 септември: Свободата е най-висшата човешка ценност
„Червените“ отбелязаха 118 години от Независимостта на България с призив да пазим делото на предците и да отстояваме българските идеали и самосъзнание
ЦСКА отправи празнично послание към българите по повод 22 септември – Деня на Независимостта на България.
„Свободата е най-висшата човешка ценност – нека пазим с гордост делото на предците ни и да отстояваме българските идеали и самосъзнание“, заявиха от клуба.
От ЦСКА отбелязват, че тази година се навършват 118 години от историческия акт, с който България окончателно слага край на вековната си борба за независимост и заема своето място сред свободните европейски народи.
С посланието си „червените“ поставят акцент върху свободата, националната памет и отговорността към наследството на предците.
„Честит празник, българи!“, завършва поздравът на ЦСКА.