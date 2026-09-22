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Община Казанлък за 22 септември: България живее в домовете, традициите и децата ни

Недялко Тенев

По повод Деня на Независимостта от общината призоваха с признателност да помним предците, отстояли правото на българския народ да бъде свободен и независим

Община Казанлък отправи празнично послание по повод 22 септември – Деня на Независимостта на България.

„Днешният ден носи в себе си духа на един народ и силата, с която векове пази своята национална чест“, се казва в поздравлението.

От общината припомнят, че обявяването на Независимостта на България на 22 септември 1908 г. поставя същинското начало на модерната българска държавност.

В празничното послание се отдава почит и на поколенията българи, отстоявали правото на страната да бъде свободна и независима.

„Нека днес с признателност си спомним за нашите предци, отстояли правото ни да бъдем свободен и независим народ“, призовават от Община Казанлък.

Посланието поставя акцент и върху връзката между историята, семейството, традициите и бъдещите поколения:

„Нека си припомним, че България живее в домовете ни, в спомените ни, в традициите ни и в децата ни и я пазим с вярата, че заедно можем повече.“

„Честит празник!“, завършва поздравът на Община Казанлък.

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