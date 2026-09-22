Спартак Вн за 22 септември: Да живее свободна и независима България!

„Соколите“ отбелязаха 118 години от обявяването на Независимостта с послание за свобода, достойнство, отговорност и единство

Спартак Варна отправи празнично послание по повод 22 септември – Деня на Независимостта на България.

„Днес, 22 септември, отбелязваме 118 години от обявяването на Независимостта на България“, посочват от варненския клуб.

От Спартак припомнят историческите събития от 1908 г., когато във Велико Търново княз Фердинанд обявява Независимостта на страната. С този акт Княжество България се провъзгласява за независимо Българско царство.

„22 септември е символ на свободата, достойнството и силата на един народ, който вярва в правото си сам да определя своя път“, се казва още в посланието.

От клуба призовават да бъде съхранена паметта за българската история и делото на предците ни, а духът на независимостта да бъде носен с гордост, отговорност и единство.

„Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ!“, завършва поздравът на Спартак Варна с традиционното за клуба послание:

„Винаги верни!“