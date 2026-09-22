Пекин реагира на твърдения на американския финансов министър относно прекратяване на дейността на ирански авиолинии

Китай се противопоставя на едностранните санкции на САЩ срещу Иран, заяви говорител на китайското Министерство на външните работи.

Позицията на Пекин беше изразена в отговор на твърдения на министъра на финансите на САЩ относно прекратяването на дейността на ирански авиолинии.

„Китай винаги се е противопоставял на едностранните и незаконни санкции, които нямат основание в международното право“, заяви говорителят на китайското външно министерство.

По този начин Пекин потвърди позицията си срещу американските санкционни мерки спрямо Иран, определяйки ги като незаконни и лишени от международноправно основание.