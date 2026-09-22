България и Индонезия отбелязват 70 години дипломатически отношения

Седем десетилетия сътрудничество, приятелство и споделена културна гордост свързват двете държави

Република България и Република Индонезия отбелязват 70 години от установяването на дипломатически отношения.

Седем десетилетия двете страни развиват отношенията си в дух на сътрудничество, приятелство и споделена културна гордост.

Годишнината е повод да бъде отбелязан изминатият съвместен път, както и да се отправи поглед към бъдещето на двустранните отношения.

„За бъдеще на продължаващо партньорство и взаимен растеж!“, гласи посланието по повод 70-годишнината.

Юбилеят поставя акцент върху дългогодишните връзки между България и Индонезия и стремежа партньорството между двете държави да продължи да се развива и през следващите години.