Затвор за мъж за прокарване в обръщение на фалшиви евро

По досъдебно производство на Окръжна прокуратура-Стара Загора е осъден И.А., на 31 г. Той е признат за виновен за това, че в периода от 30.07.2025 г. до 31.07.2025 г. в гр. Казанлък, обл. Стара Загора, и в с. Тулово, обл. Стара Загора, в условията на продължавано престъпление, на шест пъти е прокарал в обръщение подправени парични знаци, представляващи 12 броя банкноти по 100 евро или общо 1200 евро, в игрална зала и в три бензиностанции, като е знаел, че същите са подправени (неистински) – престъпление по чл.244, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от Наказателния кодекс.

Окръжен съд-Стара Загора е наложил на И.А. наказание от 1 година лишаване от свобода при първоначален „общ“ режим. Той е признал вината си. Наказанието е наложено по споразумение, одобрено от Окръжен съд-Стара Загора.

По делото е установено, че И.А. се сдобил с подправените парични знаци – банкноти в евро, като пласирал горепосочената сума в игрална зала и три бензиностанции, а на него му били връщани български левове. Служители на търговските обекти се усъмнили в качеството на банкнотите и подали сигнал в полицията, при което И.А. е бил установен и задържан. Той е възстановил щетите.

Определението на съда е окончателно и е влязло в сила.

Facebook

Twitter



Shares