Аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка и предупредителен триъгълник – вижте какво трябва да има в колата и какво е добре да добавим за спокойствие на пътя

Качваме се в автомобила, слагаме колана, проверяваме горивото и потегляме. Но колко често се замисляме дали в багажника има всичко необходимо при авария, пътнотранспортно произшествие или друга извънредна ситуация?

Всеки шофьор трябва да знае какво е необходимо да има в автомобила си. Част от оборудването е задължително, а други вещи не са непременно изисквани във всеки случай, но могат да се окажат изключително полезни.

Ето какво трябва да проверим, преди да тръгнем на път.

1. Аптечка

Аптечката е сред най-важните неща в автомобила.

Тя може да бъде необходима при пътен инцидент или необходимост от оказване на първа помощ до пристигането на медицински екип.

Не е достатъчно обаче просто да имаме аптечка, забравена с години в багажника.

Периодично проверявайте нейното съдържание и състоянието на консумативите. Добре е след използване на част от тях те своевременно да бъдат подменяни.

2. Пожарогасител

Пожарогасителят също е част от необходимото оборудване.

Той трябва да се намира на място, от което може да бъде изваден сравнително бързо при необходимост.

Важно е периодично да проверявате състоянието му и дали отговаря на приложимите изисквания. Пожарогасител, който от години стои непроверен в автомобила, може да се окаже безполезен точно когато е необходим.

3. Предупредителен светлоотразителен триъгълник

При авария или инцидент автомобилът може да се превърне в сериозна опасност за останалите участници в движението.

Именно затова предупредителният триъгълник е толкова важен.

Неговата задача е да предупреди останалите водачи достатъчно рано, че на пътя има спрял автомобил или препятствие.

Важно е шофьорите да знаят и как правилно да го използват, защото просто да го имаме в багажника не е достатъчно.

4. Светлоотразителна жилетка

Светлоотразителната жилетка може буквално да направи разликата между това да бъдем видими и почти незабележими за останалите шофьори.

Тя е особено важна през нощта, при мъгла, дъжд или намалена видимост, както и когато се налага водачът да напусне автомобила при авария.

Практичен съвет е жилетката да бъде на леснодостъпно място в купето, а не затрупана под целия багаж в багажника.

Какво още е добре да имаме в колата?

Освен задължителното оборудване има няколко неща, които могат да спестят много неприятности.

Резервна гума или комплект за ремонт на гума – ако автомобилът е оборудван с резервно колело, проверявайте периодично неговото налягане. Няма голяма полза от резервна гума, ако установите, че и тя е спаднала чак когато ви потрябва.

Крик и ключ за колелата – необходими са, ако планирате сами да смените спукана гума.

Кабели за подаване на ток – особено полезни през зимата, когато ниските температури могат да създадат проблеми на акумулатора.

Въже за теглене – може да помогне при авария, но трябва да се използва само когато конкретната ситуация и автомобилът позволяват безопасно теглене.

Фенерче – малка вещ, която става безценна, когато проблемът се появи през нощта.

Ръкавици – полезни при смяна на гума, проверка под капака или други аварийни ситуации.

Вода – особено при дълги пътувания и през летните месеци е разумно в автомобила да има малък запас от питейна вода.

Зарядно за телефон или външна батерия – при авария телефонът често е основното средство за повикване на помощ.

Не забравяйте документите

Преди пътуване е важно да проверим не само оборудването, но и необходимите документи и валидността им.

Особено внимание трябва да се обръща на шофьорската книжка, документите на автомобила, задължителната застраховка „Гражданска отговорност“ и периодичния технически преглед, съобразно действащите изисквания.

При пътуване извън България предварително проверете правилата на държавите, през които ще преминавате. Изискванията към автомобилното оборудване и документите могат да се различават.

Направете 5-минутна проверка преди дълъг път

Не чакайте полицейска проверка или авария, за да разберете, че нещо липсва.

Преди по-дълго пътуване отделете няколко минути и проверете аптечката, пожарогасителя, предупредителния триъгълник и светлоотразителната жилетка.

След това погледнете състоянието на гумите, светлините, чистачките и нивото на течността за чистачки.

Тези няколко минути могат да ви спестят сериозни неприятности.

Малките неща в багажника могат да се окажат най-важните

Повечето от задължителните и препоръчителните принадлежности за автомобила заемат съвсем малко място. Често ги забравяме именно защото рядко ни се налага да ги използваме.

Но когато възникне проблем на пътя, аптечката, жилетката, триъгълникът, пожарогасителят или обикновеното фенерче могат да се окажат сред най-важните неща в автомобила.

Затова добрият шофьор не проверява само дали има достатъчно гориво. Той се грижи автомобилът да бъде подготвен и за ситуациите, които никой не планира.