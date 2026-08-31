Близо 88 млн. евро за партньорства между бизнеса и науката

Нова процедура ще финансира индустриални програми за иновации и трансфер на знания и технологии, като максималната подкрепа за един проект достига 15,3 млн. евро

Министерството на иновациите и дигиталната трансформация публикува за обществено обсъждане нова процедура за създаване на индустриални програми за иновации и трансфер на знания и технологии. Мярката е по Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ) и разполага с бюджет от близо 88 млн. евро.

Основната цел е изграждането на дългосрочни партньорства между бизнеса и научните среди, които да ускорят трансфера на технологии, внедряването на иновации и развитието на регионалните икономики.

Бизнесът и науката ще кандидатстват заедно

Проектите задължително ще се изпълняват в партньорство. В тях трябва да участва висше училище, научна организация, Център за компетентност или Център за върхови постижения, както и най-малко три микро-, малки или средни предприятия.

Към партньорствата ще могат да се присъединяват и големи предприятия, публични и неправителствени организации и други заинтересовани страни.

Идеята е индустриалните програми да съберат на едно място бизнеса, науката и останалите участници в иновационната екосистема, за да работят по конкретни технологични и обществени предизвикателства.

До 15,3 млн. евро за един проект

Максималното финансиране по процедурата достига 15,3 млн. евро за проект. Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на индустриалните програми ще бъде между 50% и 65% в зависимост от вида на помощта и региона, в който се реализира проектът.

Подкрепата за едно предприятие не може да надхвърля 220 000 евро за период от три години.

Очакванията са чрез новата процедура да бъдат създадени устойчиви връзки между научните организации и компаниите, да се ускори обменът на знания и технологии и да се увеличи разработването и внедряването на иновации с висока добавена стойност.

Предложения и коментари по мярката могат да се подават до 18 септември 2026 г. включително чрез ИСУН, в раздел „Европейски фондове при споделено управление (2021–2027)“, подраздел „Процедури за обществено обсъждане“.