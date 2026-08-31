Локо Сф поздрави Любослав Пенев за 60-годишния му юбилей

„Червено-черните“ припомниха семейната връзка на своя старши треньор с клуба и забележителната му кариера в България и Испания

Старши треньорът на Локомотив София Любослав Пенев празнува своя 60-и рожден ден. По повод юбилея „червено-черните“ отправиха специален поздрав към наставника си и припомниха дългогодишната връзка на фамилия Пеневи с клуба.

Любослав Пенев е роден на 31 август 1966 г. Връзката му с Локомотив започва още от детските му години. Екипа на столичните „железничари“ са носили неговият баща Младен Пенев и чичо му – легендарният български футболист и треньор Димитър Пенев.

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Като футболист Любослав Пенев защитава цветовете на ЦСКА, Валенсия, Атлетико Мадрид, Компостела и Селта Виго.

Един от върховете в кариерата му е сезон 1995/96, когато с Атлетико Мадрид печели дубъл – титлата и Купата на Испания. Пенев е и сред водещите реализатори на отбора през историческата кампания.

Локомотив припомня и един от паметните мачове на българския нападател – през 1999 г. той отбелязва хеттрик за Селта при разгромната победа с 5:1 срещу Реал Мадрид.

В испанския елит Пенев записва над 300 срещи и 129 попадения. През 1988 г. е избран за Футболист №1 на България.

От национален селекционер до Локомотив София

След края на състезателната си кариера Пенев се насочва към треньорската професия. Работи както в България, така и в Испания, а в периода 2011–2014 г. е селекционер на националния отбор на България.

В момента 60-годишният специалист е начело на Локомотив София.

По повод юбилея ръководството на столичния клуб му пожела много здраве, късмет и щастливи моменти, като изрази надежда футболистите да го зарадват с добра игра и три точки на празника.