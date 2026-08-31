„БулевАРТ“ посреща септември в Бургас с музика, танци, изложби и винил

Първата седмица на месеца предлага куиз вечери, караоке, ретро парти, салса, музика на живо и срещи с изкуството

„БулевАРТ – мрежа на сетивата“ посреща септември с богата програма от музикални, танцови и културни събития в Бургас. Още през първата седмица на месеца жителите и гостите на града ще могат да избират между куиз вечери, изложби, караоке, винил базар, ретро дискотека и салса парти.

В Esco BAR на ул. „Александровска“ №16 началото на септември ще бъде поставено с общообразователни куиз вечери. На 1 септември от 19:00 часа участниците ще могат да проверят знанията и бързината си в отборна надпревара, а куиз забавления са предвидени и за 2 септември.

На 3 септември от 20:00 часа идва ред на футболните фенове. Тематичният Football Quiz Night Show ще включва въпроси за легендарни играчи и отбори, паметни мачове, статистики и любопитни моменти от света на футбола.

Караоке, винил и хитове от 80-те и 90-те

На 4 септември от 22:00 часа Esco BAR ще бъде домакин на караоке дискотека с DJ Slavi.

Съботният 5 септември предлага две различни музикални преживявания. Между 11:00 и 17:30 часа пред заведението ще се проведе септемврийското издание на „Бургаски Винил Базар“. Колекционери и почитатели на грамофонните плочи ще могат да търсят интересни заглавия и да обменят опит.

Вечерта от 20:00 часа започва ретро дискотеката „Buona Sera, Signorina“, посветена на големите хитове от 80-те и 90-те години.

На 6 септември от 21:00 часа Танцово студио 29 и Esco BAR ще внесат латино настроение в центъра на Бургас с традиционното Salsa Sunday.

Две изложби за почитателите на изкуството

Галерия „Пролет“ на ул. „Лермонтов“ №32 представя от 1 до 21 септември изложбата живопис „Огледалото на морето“ на Симеон Стоилов. Творбите са вдъхновени от морето, неговата светлина, движение, дълбочина и усещането за безкрайност.

До 9 септември в Art Gallery Nesi на ул. „Хан Крум“ №3 може да бъде разгледана и изложбата „Хоризонти на тишината“ на Георги Щърбев. Експозицията изследва отношенията между тишината и движението, светлината, пространството и материята.

Музикалната програма се допълва от Alive Band, които ще свирят всяка вечер от 18:00 часа на сцена „БулевАрт“ на ул. „Възраждане“ №2.

Така началото на септември в мрежата „БулевАРТ“ предлага разнообразни възможности за свободното време – от изобразително изкуство и музика на живо до танци, куизове и срещи между почитатели на винила.