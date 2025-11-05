Правителството одобри резултатите от участието на България в неформалното заседание на Съвета на ЕС по външни работи (част „Търговия“), което се проведе на 13-14 октомври 2025 г. в гр. Хорсенс, Дания.

По време на работната сесия Съветът обсъди последните развития в търговските отношения между ЕС и САЩ, както и търговските аспекти на икономическата сигурност на ЕС.

Мнозинството от държавите членки, включително България, определят постигнатото споразумение между ЕС и САЩ, на 21 август 2025 г., като небалансирано, но единственото възможно към настоящия момент и настояват за продължаване на диалога с цел гарантиране на правомерното изпълнение на договорените тарифни намаления от страна на САЩ. Ще продължат преговорите за намаляване на митата за стоманата и алуминия, за установяване на тарифни квоти за внос от ЕС в САЩ, както и за разширяване на сътрудничеството относно адресирането на производствените свръхкапацитети. От страна на България е поставен акцент върху значението на ефективната стратегическа комуникация – вътрешна и външна – особено в чувствителната фаза на прилагане на ангажиментите, когато рискът от дезинформация е значителен.

Представените от Европейската комисия насоки за икономическа сигурност са подкрепени от мнозинството от държавите членки като е подчертано, че темата е с ключово измерение за европейската и националните политики. Също така е подчертана и необходимостта от тясно сътрудничество, както и значението на диверсификацията на търговията, чрез разширяване на мрежата от споразумения с нови и надеждни търговски партньори.

