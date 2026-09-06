На Байкало-Амурската магистрала (БАМ) започна строителството на втория Северомуйски тунел, един от най-големите инфраструктурни проекти в Източната железопътна верига.

Тунелът с дължина 15,3 километра се строи успоредно на съществуващия, който беше пуснат в експлоатация през 2003 г. и остава най-дългият железопътен тунел в Русия.

Строителството на новия тунел ще премахне едно от най-сложните „тесни места“ по Байкало-Амурската магистрала и ще увеличи капацитета на БАМ и Транссибирската железница в посока изток до 270 милиона тона до 2035 г.

Работата се извършва при изключително трудни условия. Строителните работници ще трябва да преминат древна геоложка разломна зона, да се справят с мощен приток на подпочвени води и да работят при температури от 32,7 до -48,6°C, както и в зона с висока сеизмична активност.

Първият Северомуйски тунел навремето коренно промени движението през Северомуйския хребет: железопътният маршрут беше съкратен от 57 на 23 км, а времето за преминаване на участъка беше намалено от почти два часа на 25 минути.