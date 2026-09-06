Кога да посетите ОАЕ за най-добро време, комфортни температури и незабравими преживявания – от плажовете и пустинните сафари до фестивалите и културните събития.

Обединените арабски емирства са дестинация, която може да се посещава през цялата година, но различните сезони предлагат напълно различно преживяване. Между прохладните зимни месеци, подходящи за разходки и пустинни приключения, и изключително горещото лято, когато животът се премества основно в климатизираните пространства, изборът на период има голямо значение.

Официалният туристически портал на Дубай определя климата като сух субтропичен, с предимно ясно небе през годината. Като ориентир средните температури са около 23°C през зимата и 41°C през лятото.

Зимата – най-добрият сезон за ОАЕ

За повечето туристи периодът от ноември до март е най-приятното време за посещение на ОАЕ. Температурите са значително по-комфортни, което позволява да се прекарва повече време на открито.

Зимата е особено подходяща за разглеждане на Дубай и Абу Даби, разходки край морето, посещение на пазари и исторически квартали, сафари в пустинята и екскурзии до планинските райони.

Официалният туристически портал на Дубай също определя зимата като един от най-силните сезони за посещение, благодарение на приятното време и богатия календар от събития и активности.

Това обаче означава и по-голям туристически интерес. В най-популярните периоди хотелите и някои атракции могат да бъдат по-натоварени, а цените на настаняването да са по-високи.

Декември – празнична атмосфера и Национален ден

Декември е един от най-интересните месеци за посещение. Времето е подходящо за разходки, а в големите градове има множество събития, концерти, светлинни инсталации и празнични програми.

На 2 декември ОАЕ отбелязват Националния ден, свързан със създаването на федерацията през 1971 г. Официалните почивни дни са 2 и 3 декември.

Ако пътувате по това време, градовете обикновено са украсени с национални цветове, а различни обществени пространства организират специални програми.

Декември е добър избор и за хората, които искат да комбинират градски туризъм с плажна почивка, тъй като дневните температури са много по-приятни в сравнение с летните месеци.

Януари и февруари – идеални за разглеждане

Януари и февруари са сред най-подходящите месеци за първо посещение на ОАЕ. Времето е сравнително прохладно, а възможностите за активности на открито са многобройни.

Януари например е подходящ за посещение на Бурдж Халифа, Дубай Марина, историческия квартал Ал Фахиди, джамията „Шейх Зайед“ в Абу Даби и пустинята. Официалният туристически портал на Дубай публикува отделен сезонен гид за януари именно заради богатия набор от активности и събития през месеца.

Това е и отличен период за пустинно сафари. През деня температурите позволяват по-продължително пребиваване навън, а вечерите могат да бъдат прохладни.

Март – преходът към по-топлото време

Март е своеобразен преход между зимата и горещите месеци. В началото на месеца условията обикновено са много приятни, докато към края температурите постепенно се повишават.

Това е добър момент за хора, които искат да избегнат най-натоварения зимен период, но все още да се възползват от сравнително комфортно време.

През март е добре да се проверява и датата на Рамадан, тъй като свещеният месец се определя по ислямския лунен календар и всяка година се пада приблизително 11 дни по-рано по григорианския календар.

Април и май – все още добър избор, но вече по-топло

Април може да бъде подходящ за пътуване, особено ако предпочитате по-топло време. Дните обаче постепенно стават по-горещи и продължителното разглеждане на открито в обедните часове става по-малко комфортно.

През май летните условия вече започват да се усещат сериозно. Официалният туристически портал на Дубай описва май като месец, за който е необходимо планиране според температурите и избора на активности.

През този период е разумно основните разходки да се планират рано сутрин или след залез. През най-горещите часове климатизираните молове, музеи, аквариуми и други закрити атракции са по-комфортна алтернатива.

Лятото – горещо, но не означава, че ОАЕ са недостъпни

Юни, юли и август са най-горещите месеци. Средните летни температури в Дубай са около 41°C, което прави продължителното пребиваване на открито трудно за много посетители.

Въпреки това лятото има едно голямо предимство – обикновено може да се намерят по-изгодни оферти за хотели и туристически услуги, а много места са проектирани именно за комфорт при високите температури.

Моловете в Дубай и Абу Даби са огромни и предлагат магазини, ресторанти, кино, развлечения, аквариуми и други атракции. Така туристическото преживяване може да продължи независимо от времето навън.

Пустинята – кога е най-добре да я посетите?

Пустинното сафари е едно от най-популярните преживявания в ОАЕ. То включва различни варианти – разходка сред дюните, гледане на залеза, традиционна вечеря, културна програма и нощувка в пустинята.

Най-комфортни са зимните месеци и по-хладните периоди от годината. През лятото е по-разумно да се избират ранни сутрешни или вечерни програми.

Пустинният пейзаж е особено красив около залез, когато светлината променя цветовете на пясъчните дюни.

Септември и октомври – връщане към по-приятното време

Септември все още е горещ, но към края на месеца и през октомври условията постепенно се подобряват.

Официален туристически материал на Дубай посочва за есенния период септември–ноември температури приблизително между 25°C и 35°C, като подчертава, че сезонът е подходящ за дейности на открито и пустинни преживявания.

Октомври е особено интересен за туристите, които предпочитат по-малко натоварени периоди. Температурите постепенно стават по-поносими, а сезонът за активности на открито започва да се завръща.

Рамадан – специално културно преживяване

Пътуването до ОАЕ по време на Рамадан е различно от обичайното туристическо преживяване. Това е свещен месец за мюсюлманите и оказва влияние върху ежедневния ритъм, работното време и храненето.

Рамадан се движи всяка година спрямо ислямския лунен календар. Официалният портал на правителството на ОАЕ посочва, че месецът се измества приблизително 11 дни по-рано всяка година по григорианския календар.

За туристите Рамадан може да бъде възможност да се запознаят по-дълбоко с местната култура. След залез се провеждат ифтари, улиците и търговските центрове оживяват, а много ресторанти предлагат специални менюта.

В същото време е важно посетителите да се съобразяват с местните традиции и да проявяват уважение към хората, които постят.

Ид ал-Фитр и Ид ал-Адха

Мюсюлманските празници са сред важните събития в календара на ОАЕ. Сред официалните празници са Ид ал-Фитр, Денят Арафа и Ид ал-Адха, както и Ислямската Нова година и рожденият ден на пророка Мохамед.

Периодите около големите празници могат да бъдат интересни за туристите заради специалните програми, украсата и празничната атмосфера. В същото време търсенето на хотели и транспорт може да бъде по-високо, така че предварителното планиране е добра идея.

Фестивали и големи събития

ОАЕ имат изключително богат календар от събития през цялата година. Официалната платформа на правителството посочва, че страната организира множество международни форуми, изложби и събития, като сред важните центрове са Dubai World Trade Centre, Abu Dhabi National Exhibition Centre и Expo Centre Sharjah.

Дубай е особено известен със своите сезонни фестивали, търговски събития, концерти и международни спортни прояви. Ако целта на пътуването е конкретно събитие, датите трябва да бъдат проверени предварително, тъй като календарът се променя ежегодно.

Кой сезон е най-подходящ за различните видове туризъм?

Ако искате да разглеждате забележителности и да прекарвате много време навън, ноември–март е най-добрият избор.

За плажна почивка зимата и ранната пролет също са добри варианти, особено ако предпочитате по-умерени температури.

За пустинно сафари най-комфортни са прохладните месеци, докато през лятото е по-добре да се избират вечерни или ранни сутрешни програми.

За шопинг и закрити атракции летните месеци могат да бъдат напълно приемливи. Много от големите туристически обекти в Дубай и Абу Даби са климатизирани и позволяват комфортно прекарване на деня.

Какво да вземете предвид при планирането?

При избора на дата е добре да се съобразят не само температурите, но и цените, празниците, събитията и личните ви интереси.

Ако предпочитате идеално време за разходки, изберете зимата. Ако искате по-спокойна атмосфера и потенциално по-изгодно настаняване, разгледайте преходните сезони. Ако основната ви цел са моловете, хотелите и закритите атракции, лятото също може да бъде вариант.

Важно е също да проверявате актуалния календар на официалните събития и празници преди резервация. Особено религиозните празници се определят според лунния календар и точните дати могат да се различават от първоначалните прогнози.

Кога все пак е най-добре да посетите ОАЕ?

За първо пътуване ноември, декември, януари, февруари и март са най-сигурният избор за комфортно преживяване. Тогава времето е най-подходящо за комбинация от градски разходки, плаж, пустиня и културни забележителности.

Ако искате да видите ОАЕ по време на Националния ден, началото на декември е особено интересно. Ако пък желаете да усетите атмосферата на Рамадан или големите религиозни празници, датите трябва да се планират според ислямския календар.

В крайна сметка няма един-единствен „правилен“ момент за посещение. Най-доброто време зависи от това какво искате да правите, но за повечето туристи прохладните месеци остават най-балансираният избор.

Статия на Кристина Тенева

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