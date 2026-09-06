Станислав Стоянов: Съединението е доказателство, че когато българите сме единни, няма непреодолими прегради

Председателят на европейската партия “Европа на суверенните нации” поздрави българските граждани с днешния празник. Станислав Стоянов, който е зам.-председател на едноименната парламентарна група и ръководител на делегацията на “Възраждане”, написа в социалната мрежа следното приветствие:

“Съединението е доказателство, че когато българите сме единни, няма непреодолими прегради. През 1885 г. българите в Княжество България и Източна Румелия превръщат стремежа към национално обединение в реалност с воля, смелост и вяра в общата кауза, въпреки първоначалната съпротива на Великите сили. А когато Съединението трябва да бъде защитено, българите го защитават и на бойното поле. Днес твърде често чуваме как собственото ни бездействие се оправдава с Брюксел или с позицията на други държави. Съединението ни напомня, че съдбата на България зависи преди всичко от волята на самите българи. Единството ни дава сила, а националната воля може да променя историята. Историята показва, че когато сме единни, България успява. Честит Ден на Съединението!”