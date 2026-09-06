Персийски думи, станали част от българския език
Мост между историята, културата и езика
Българският език е съхранил стотици думи с персийски произход. Много от тях са навлезли в българския език чрез османотурския език в резултат на вековни исторически, търговски и културни контакти.
С течение на времето част от тези думи са се утвърдили като естествена част от българската лексика, а някои продължават да се използват широко и днес.
Сред източниците, изследващи персийските влияния върху българския език, са:
• Речникът на българския език на БАН;
• „Радиоенциклопедия: Пътешествията на думите“;
• „Персийски думи в българския език“ от Хаджар Файз (2018 г.);
• академични трудове и изследвания върху персийските влияния в българския език.
25 персийски думи, навлезли и утвърдили се в българския език
1. بخشش — bakhshish — бакшиш — бакшиш, възнаграждение
2. باغچه — bāghche — бахча — градинка, малка градина
3. بوستان — bustān — бостан — пъпеши и дини; зеленчукова градина
4. گردن — gerdan — гердан — гердан, огърлица
5. گلوله — goluleh — гюле — топка; метално кълбо / спортен уред
6. دولاب — dolāb — долап — шкаф, долап
7. ترهبار — terebār — зарзават — зеленчуци
8. آش آب — āsh-e āb — ошав — напитка от сушени плодове
9. پنبه — panbeh — памук — памук
10. ترشی — torshi — туршия — туршия, мариновани зеленчуци
11. چادر — chādor — чадър — чадър; палатка
12. بازار — bāzār — базар — пазар, тържище
13. پرده — parde — перде — завеса, перде
14. شاه — shāh — шах — шах
15. شاه + مات — shāh + māt — шахмат — шахмат
16. دیوان — divān — диван — диван
17. کاروان — kārvān — караван — караван
18. کاروانسرا — kārvānsarā — кервансарай — кервансарай, крайпътен хан
19. تربان / دولбند — torbān / dulband — тюрбан — тюрбан
20. پاره — pāreh — пара — част, парче
21. درویش — darvīsh — дервиш — дервиш
22. پهلوان — pahlavān — пехливан — пехливан, борец
23. خانه — khāneh — хана — хан, гостилница
24. سرا — sarā — сарай — сарай, дворец
25. چارتاق — chārdāq — чардак — чардак, открита покрита тераса
Къде се срещат тези думи?
Дом и ежедневие
Храна и напитки
Дрехи и аксесоари
Търговия и пазари
Култура, общество и духовен живот
Изкуство, игри и традиции
Защо тези думи са важни?
✓ Показват историческите контакти между персийския, османотурския и българския език.
✓ Свидетелстват за вековен културен и търговски обмен.
✓ Показват как думи от един език могат да се превърнат в естествена част от друг език.
✓ Напомнят за историческите и културните връзки между народите.
Езикът на народите е огледало на тяхното сближаване, а думите са нишки, които свързват културите.