Персийски думи, станали част от българския език

Мост между историята, културата и езика

Българският език е съхранил стотици думи с персийски произход. Много от тях са навлезли в българския език чрез османотурския език в резултат на вековни исторически, търговски и културни контакти.

С течение на времето част от тези думи са се утвърдили като естествена част от българската лексика, а някои продължават да се използват широко и днес.

Сред източниците, изследващи персийските влияния върху българския език, са:

• Речникът на българския език на БАН;

• „Радиоенциклопедия: Пътешествията на думите“;

• „Персийски думи в българския език“ от Хаджар Файз (2018 г.);

• академични трудове и изследвания върху персийските влияния в българския език.

25 персийски думи, навлезли и утвърдили се в българския език

1. بخشش — bakhshish — бакшиш — бакшиш, възнаграждение

2. باغچه — bāghche — бахча — градинка, малка градина

3. بوستان — bustān — бостан — пъпеши и дини; зеленчукова градина

4. گردن — gerdan — гердан — гердан, огърлица

5. گلوله — goluleh — гюле — топка; метално кълбо / спортен уред

6. دولاب — dolāb — долап — шкаф, долап

7. تره‌بار — terebār — зарзават — зеленчуци

8. آش آب — āsh-e āb — ошав — напитка от сушени плодове

9. پنبه — panbeh — памук — памук

10. ترشی — torshi — туршия — туршия, мариновани зеленчуци

11. چادر — chādor — чадър — чадър; палатка

12. بازار — bāzār — базар — пазар, тържище

13. پرده — parde — перде — завеса, перде

14. شاه — shāh — шах — шах

15. شاه + مات — shāh + māt — шахмат — шахмат

16. دیوان — divān — диван — диван

17. کاروان — kārvān — караван — караван

18. کاروانسرا — kārvānsarā — кервансарай — кервансарай, крайпътен хан

19. تربان / دولбند — torbān / dulband — тюрбан — тюрбан

20. پاره — pāreh — пара — част, парче

21. درویش — darvīsh — дервиш — дервиш

22. پهلوان — pahlavān — пехливан — пехливан, борец

23. خانه — khāneh — хана — хан, гостилница

24. سرا — sarā — сарай — сарай, дворец

25. چارتاق — chārdāq — чардак — чардак, открита покрита тераса

Къде се срещат тези думи?

Дом и ежедневие

Храна и напитки

Дрехи и аксесоари

Търговия и пазари

Култура, общество и духовен живот

Изкуство, игри и традиции

Защо тези думи са важни?

✓ Показват историческите контакти между персийския, османотурския и българския език.

✓ Свидетелстват за вековен културен и търговски обмен.

✓ Показват как думи от един език могат да се превърнат в естествена част от друг език.

✓ Напомнят за историческите и културните връзки между народите.

Езикът на народите е огледало на тяхното сближаване, а думите са нишки, които свързват културите.