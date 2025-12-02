Стара Загора бе домакин на Деветия национален турнир по адаптирано плуване

108 деца от 16 клуба участваха в най-голямото състезание за деца със специални потребности през 2025 г.

В Общинския плувен басейн в Стара Загора се проведе Деветият национален турнир по адаптирано плуване за деца със специални потребности. В него участие взеха 108 деца от 16 спортни клуба от различни региони на страната, които демонстрираха впечатляваща мотивация, умения и борбен дух.

Официален старт на събитието даде Петко Крумов, началник отдел „Спортни дейности“ в Община Стара Загора.

„Гордеем се, че нашият град е домакин на турнир, който вдъхва вяра и смелост на толкова много деца. Подкрепата за адаптирания спорт е наша постоянна кауза, защото всяко дете заслужава своя шанс за развитие“, подчерта той в приветствието си.

Тази година турнирът беше реализиран за първи път с електронна система за времеизмерване, осигуряваща прецизност на резултатите и условия, съпоставими с професионални спортни състезания.

Организатори на турнира са Спортен клуб по плуване „Траяна“ и Фондация „Воден път“, с подкрепата на Община Стара Загора. Инициативата утвърждава града като активен център за адаптирани спортове и силен партньор в създаването на достъпни възможности за спорт и социално включване.

Участниците получиха медали, грамоти и заслужени аплодисменти, а събитието отправи силно послание за равни възможности, подкрепа и уважение към усилията и постиженията на децата.

