Санкции и експортен контрол: как бизнесът да управлява рисковете във външната търговия

През 2026 г. външнотърговските сделки са изправени пред все по-сложна регулаторна среда.

Двойният регулаторен натиск, постоянните промени в санкционните списъци и строгото прилагане на правилата увеличават рисковете за компаниите, участващи в международната търговия.

Международният институт по мениджмънт към Търговско-промишлената палата на Руската федерация (МИМОП ТПП РФ), в партньорство с Московската търговско-промишлена палата (МТПП), организира обучителната програма „Експортният контрол в системата за управление на рисковете във външноикономическата дейност“.

Програмата включва:

преглед на нормативната база на Русия и „екосистемата“ на санкциите;

алгоритми за комплайънс и безопасно структуриране на сделки;

реални съдебни казуси и мерки за защита на бизнеса;

практически инструменти за обучение на служителите.

Специални условия за участие

Цената за членове на МТПП е 46 900 рубли.

При групова заявка за двама или повече участници, както и за завършили обучения на МТПП, цената е 43 350 рубли.

Организаторите посочват, че програмата има за цел да помогне на компаниите да повишат правната си сигурност и да управляват по-ефективно рисковете, свързани със санкциите и експортния контрол.

За допълнителна информация и записване е посочен телефон +7 495 134 34 71, лице за контакт – Мария Перчак.