Русия оглави класирането по медали на Европейското първенство по бокс в София

Руските боксьори завършиха надпреварата с общо 15 отличия – 7 златни, 5 сребърни и 3 бронзови медала

Руският отбор зае първо място по брой спечелени медали на Европейското първенство по бокс в София, проведено под егидата на Световната федерация по бокс.

Руските състезатели приключиха участието си с общо 15 отличия – 7 златни, 5 сребърни и 3 бронзови медала.

Европейски шампиони станаха Юлия Чумгалакова, Вячеслав Рогозин, Азалия Аминева, Сергей Колденков, Чеерав Ашалаев, Дмитрий Карманов и Давид Суров.

Пет сребърни и три бронзови отличия

Сребърни медали спечелиха Баир Батлаев, Людмила Воронцова, Исмаил Муцолгов, Анастасия Демурчян и Ксения Олифиренко.

С бронзови отличия завършиха Анастасия Кул, Надежда Голубева и Салтанат Меденова.

Според предоставената информация Турция заема второ място в класирането по медали, а Азербайджан – трето.

Европейското първенство приключи в София с общо 15 медала за руския състав и седем европейски титли.