Военни самолети в небето над България: Започва международната тренировка ETAP-C 26-3

Българските ВВС са домакин на съвместната летателна тренировка от 28 септември до 8 октомври, а полетите ще се изпълняват от Летище Пловдив

Военновъздушните сили на Република България ще бъдат домакин на международната съвместна летателна тренировка „Европейски курс за усъвършенстване на тактическата подготовка на военнотранспортна авиация 2026-3“ (ETAP-C 26-3).

Тренировката ще се проведе от 28 септември до 8 октомври с участието на сили и средства от военновъздушните сили на съюзнически държави, Европейския център за тактически въздушен транспорт и Европейското командване по въздушен транспорт.

Планираните полети по време на ETAP-C 26-3 ще се изпълняват от Летище Пловдив.

Полети над Централна и Южна България

В хода на тренировката ще бъдат изпълнявани задачи във временно резервирани зони от въздушното пространство на България.

Те са разположени в районите на Летище Пловдив, 22-ра авиобаза Безмер и 12-а авиобаза Долна Митрополия, както и над части от Централна и Южна България.

Съвместната тренировка е насочена към усъвършенстване на тактическата подготовка на военнотранспортната авиация.