Министър Шишков инспектира мащабен проект за над 23 млн. евро в Хасково

Регионалният министър ще провери ремонта на художествена галерия „Атанас Шаренков“ и ще се срещне с областния управител и кметове от региона

На 28 септември от 9:30 часа министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков ще бъде в Хасково, където ще инспектира изпълнението на проект за развитието на общини по направлението Хасково–Харманли–Свиленград.

Проектът „Преодоляване на неравенствата в Южен централен район в периферни общини по направление Хасково-Харманли-Свиленград за преход към въглеродно неутрални, климатично устойчиви и социално-приобщаващи граници“ включва дейности по художествена галерия „Атанас Шаренков“ в Хасково.

Предвидени са основен ремонт, реставрация и консервация на съществуващата сграда, както и благоустрояване на дворното пространство. Целта е галерията да бъде социализирана и адаптирана към съвременния културен календар на града.

Инвестицията е за над 23 млн. евро

Посочената стойност на проекта е 23 483 331,46 евро, от които 19 165 135,05 евро безвъзмездна финансова помощ и 4 318 196,41 евро собствено финансиране.

Проектът е финансиран по ОП „Развитие на регионите“.

След инспекцията, от 10:00 часа, арх. Иван Шишков ще участва в среща в сградата на Областната администрация в рамките на инициативата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството „Регионите говорят“.

Предвидена е среща с областния управител на Хасково Тодор Иванов и кметове от областта.

Около 11:30 часа е планиран брифинг за медиите.