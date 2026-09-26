Гордост за Спартак Вн: Цветослав Маринов с пълни 90 минути при победата над Португалия U21

Футболистът на варненския клуб започна като титуляр при успеха на България с 2:1 и остана на терена през целия двубой

Футболистът на Спартак Варна Цветослав Маринов беше част от състава на младежкия национален отбор на България при престижната победа с 2:1 над Португалия U21.

Маринов започна срещата като титуляр и записа пълни 90 минути с националната фланелка, допринасяйки за успеха на българския тим.

От Спартак Варна изразиха гордостта си от представянето на своя футболист и участието му в паметната вечер за българския футбол.

„За нас е истинска гордост наш футболист да представя България и Спартак на такова ниво и да бъде част от тази паметна вечер за българския футбол“, заявиха от клуба.

От Спартак поздравиха Цветослав Маринов и целия младежки национален отбор и им пожелаха успех в предстоящия двубой срещу Чехия.