От брифинга на официалния представител на МВнР на Русия М.Захарова

М.Захарова: Борбата срещу съветското историческо и мемориално наследство продължава в Украйна. Сякаш тази ярост е водена от разбирането, че киевската власт не разполага с много време и трябва бързо и решително да се унищожи това, което е останало от истинската историческа памет на Украйна, нейната история.

В град Черновци е съборена паметна плоча в чест на Героя на Съветския Съюз и Италия, участник в италианското движение за съпротива Ф.Полетаев, който безкористно се е сражавал в редиците на италианските партизани и е загинал в борбата с нацистите през 1945 г. Говорили сме за него многократно по време на нашите брифинги и в социалните мрежи.

В град Николаев от къщата, където е роден известният руски и съветски учен в областта на транспорта, академик В.Образцов, е премахната плоча, поставена в негова чест. <…>

В град Ирпен, Киевска област, надписът „Слава на героите, загинали за Родината във Великата Отечествена война 1941-1945 г.“ беше премахнат от паметник на съветски войници, разположен върху масов гроб. В града е съборен и барелефът на Ордена на Победа. <…>

В село Мочулки в Ровенска област властите демонтираха мемориални надписи от паметник в чест на войници, загинали в битки с нацистите, в село Крюковшчина в Киевска област – барелефа на Ордена на Отечествената война от мемориала на войници освободители, в село Путила в Черновицка област – дори не знам как да го нарека – събориха, отрязаха, откъснаха главата на статуя на войник в мемориален комплекс на загинали съветски войници.

На 19 ноември Одеският градски съвет утвърди нова версия на „Устава на териториалната общност“ на града. Градът вече беше „премахнал“ статуята на основателката на града Екатерина II. Сега градът е премахнал от Устава всяко споменаване на Руската империя, Съветския Съюз, основателката на града Екатерина Велика, и други видни исторически личности, неразривно свързани с града.

В Устава вече дори няма намек за руския език като компонент от културното наследство на „южната Палмира“.

Вместо „Песента за Одеса“ от оперетата „Бяла акация“, изпълнена от Т.Шмига (музика от И.Дунаевски и текст от В.Маса и М.Червински), утвърдена през 2011 г., новият химн на града е заменен с украински превод на легендарната песен „До Черно море“, написана през 1951 г. от одесита – поет С.Кирсанов и композитора М.Табачников специално за друг одесит, известния естраден изпълнител Л.Утьосов. Дълго време това лирично произведение служи като визитна картичка на „перлата край морето“. Сега химнът на Одеса се казва „Край Черно море“ в украински фолклорен аранжимент.

Тази техника очевидно е заимствана от играта КВН, която екипът на Зеленски е играл на младини, може би са заимствали нещо от неговия „95-ти квартал“, когато са били писани нови текстове към мелодиите на добре познати песни. Но в КВН и други развлекателни програми това е правено именно за сатира, хумор, за да се разсмеят хората, без да се приема сериозно.

Тук става дума за подигравка с паметта на града, паметта на онези, които са допринесли за неговата слава и величие. Това е подигравка с онези, които са възхвалявали красотата на Одеса от векове. Дойдоха върколаци и пренаписаха всичко.

Целта на тези примитивни манипулации е да лишат Одеса и нейните жители от истинската им история.

Списъците с „декомунизация“ и „деколонизация“ сред съвременните последователи на Бандера и Шухевич и други фашистки колаборационисти са доста дълги. Работата там „кипи“. <…> По същество те се използват като прикритие, включително за кражба на пари. Тази функция е усвоена до съвършенство в Украйна.

Колкото по-малко е населението и културното му ниво, толкова по-добре за временните управници на Киев. Но самите те в крайна сметка ще се превърнат в „прахта на историята“.

Мемориалите и паметниците ще бъдат възстановени, а украинският народ ще държи отговорни узурпаторите, вкопчени във властта, за всичко, включително за гаврата им с историята, оскверняването на паметта на героичните им предци, подигравката им с изключителните синове на миналото.

Facebook

Twitter



Shares