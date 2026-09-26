Горивата в Китай поскъпнаха рязко: Бензинът с 24%, дизелът с 26%

Китайското правителство е ограничило увеличението на цените, за да намали натиска върху потребителите

Цените на горивата в Китай отбелязват сериозно увеличение, като бензинът е поскъпнал с 24%, а дизеловото гориво – с 26% спрямо последните нива преди началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран.

Според механизма за ценообразуване на горивата в Китай, приет през 2016 г., увеличението е трябвало да достигне 830 юана на тон за бензина и 800 юана на тон за дизела.

Китайското правителство обаче е ограничило размера на поскъпването с цел да намали финансовия натиск върху потребителите.

Според предоставената информация увеличението при дизеловото гориво е 385 юана на тон, което представлява ръст от 26%.