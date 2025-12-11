3000 лева от концерта на детските градини ще бъдат дарени за кампанията „Аз вярвам и помагам“ за закупуване на детски линейки

Безброй усмивки раздадоха възпитаниците на детските градини по време на концерта под мотото „Усмивки за Коледа“, който се проведе тази вечер и е част от коледната програма на Община Разград.

Залата на Общинския културен център бе пълна с публика, която оцени с бурни аплодисменти талантите на малчуганите.

Музикални изпълнения от различни жанрове и стилове видя залата – фолклорни танци, танци с балетни елементи, хорово пеене, изпълнение на цигулка, дуети, танцови композиции по коледни песни и популярни песни. Всяко от изпълненията представяше мечтите на децата за Коледа за повече сбъднати чудеса.

В концерта участваха деца от всички детски градини в Разград: ДГ“Митко Палаузов“, ДГ“Славейче“, ДГ“Лудогорче“, ДГ“Зорница“, ДГ“Шестте ястребинчета“, ДГ“Детелина“, ДГ“Приказка“, ДГ“Райна Княгиня“, ДГ“Васил Левски“ и ДГ“Незабравка“.

В края на концерта бе обявена каузата на вече традиционното събитие – събраните от билети средства – 3000 лв. – ще бъдат преведени за кампанията „Аз вярвам и помагам“, с която са закупуват детски линейки. Ваучерът със събраната сума бе връчен на представителя на кампанията за Разград – Дочка Иванова. Тя от своя страна връчи сертификати за благодарност на представители на десетте детски градини. Сертификат за благодарност имаше и за Община Разград, получи го заместник-кметът Елка Неделчева, която заедно със заместник-кмета Хабибе Расим бе в публиката. Благодарности за дългогодишното сътрудничество при събирането на капачки и стотинки Община Разград получи и от инициаторите на кампанията Владислав Николов и Антония Антонова.

Към сумата от билети ще бъдат прибавени и средствата, събрани от коледния базар на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, който бе подреден във фоайето на Общинския културен център.

В края на концерта дойде и Дядо Коледа, който похвали малките изпълнители за талантите им.

За всеки от участниците в концерта бяха осигурени и коледни лакомства от две от фирмите, които участват в коледния базар – „Рамис“ЕООД и „Нури – Севи“ЕООД.

Пълен запис на концерта ще бъде излъчен по телевизия КИС 13 на 25 декември в 17,30 ч., а на следващия ден ще има повторение.

