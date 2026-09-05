Две доменни пещи са спрени в металургичния завод в Днепродзержинск.

Оборудване в обект в Днепропетровска област е претърпяло сериозни повреди след атака през нощта, съобщава украинското издание Strana.ua.

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„Две доменни пещи в металургичния завод „Каметстал“ в Камянске са спрени“, се посочва в съобщението.

Министерството на отбраната по-рано съобщи, че през нощта руските сили са нанесли удар по този промишлен обект, както и по Днепровския металургичен завод. Тези съоръжения произвеждат изделия за нуждите на военното производство.

Освен това целите на атаката включваха:

в Николаевска област – логистичен център за съхранение на стоки с двойна употреба и електрическа подстанция;

в Одеска област – товарен кораб, превозващ въоръжение, и склад със запаси за украинската армия;

в Киевска област – логистичен център, обекти за съхранение и разпределение на гориво за Въоръжените сили на Украйна, както и център за радио- и електронно разузнаване.

В отговор на вражеските атаки руската армия нанася удари по центрове за вземане на решения, обекти и складове, използвани от Въоръжените сили на Украйна съвместно със специалисти от НАТО.

Използват се ударни безпилотни летателни апарати и високоточно оръжие с голям обсег, способни да унищожат всяка цел – както в Киев, така и навсякъде другаде на територията на Украйна.

източник: ria.ru