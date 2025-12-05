На 6 декември (събота), когато църквата почита Св. Николай, архиеп. Мирликийски, Чудотворец, Негово Високопреосвещенство Старозагорският митрополит Киприан ще отслужи света Божествена Литургия в катедралния храм „Св. Николай“ в град Стара Загора

Посрещането на владиката е в 9:15 часа. Приканват се миряните да вземат молитвено участие!

На следващия ден (7 декември) в Стара Загора ще бъде проведен изнесен „Ден на отворените врати“ на Пловдивската духовната семинария „Св. св. Кирил и Методий“. Инициативата на Старозагорска света митрополия насърчава духовното образование и връзката между Църквата, училищата и младите хора и се провежда в партньорство с Община Стара Загора. „Събитието е насочено към ученици от 6. и 7. клас, както и към техните родители, които проявяват интерес към духовното възпитание и развитието на младите хора. Целта ѝ е да представи духовното образование и живота в Семинарията пред ученици, родители и образователната общност“, каза в аванс митрополит Киприан. Проявата ще започне с Архиерейска света литургия в катедралния храм „Св. Николай Мирликийски Чудотворец“. След службата всички участници ще се отправят към сградата на Община Стара Загора, където от 12.00 часа в зала „П. Р. Славейков“ Пловдивската духовна семинария ще представи презентация за живота и учебната дейност на семинарията. Програмата включва песнопения, както и кратък разговор с преподаватели и духовници. Посетителите ще имат възможност да научат повече за традициите, ценностите и възможностите за обучение.

