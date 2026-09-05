Окръжна прокуратура-Разград ръководи разследване във връзка със смъртта на непълнолетно момиче, малолетната му сестра и баща им

Окръжна прокуратура-Разград ръководи разследване във връзка със смъртта на две момичета от град Исперих – малолетно и непълнолетно, и на техния баща.

Според събраните до момента данни се касае за двойно убийство и последвало самоубийство на 42-годишния мъж. Към този момент разследването не сочи участие на друго лице в тежкото престъпление.

Сигнал за тяло на мъж, намерено от неговия баща в постройка до къща в град Исперих, е подаден в късните следобедни часове на 4 септември 2026 г. Пристигналите на място полицейски и медицински екипи установяват смъртта му. Незабавно са започнати действия по изясняване на фактологията и обстоятелствата около случилото се.

В къщата, заключена отвън, чиито ключове са намерени у починалия мъж, са установени телата на две момичета. Според първоначалните данни те са станали жертва на убийство, извършено от техния баща, за което е използвано хладно оръжие, а впоследствие мъжът сам е посегнал на живота си, като се е обесил. Към момента се знае, че последно тримата са видени живи на 1 септември 2026 г., когато заедно са тръгнали към имот, собственост на бащата на починалия, който не е бил тяхното основно жилище.

Действията по изясняване на всички факти и обстоятелства около трагичния случай продължават под надзора на Окръжна прокуратура-Разград. Предстоят множество разпити, както и назначаване на различни по вид експертизи. Работи се усилено и за изясняване на мотивите за извършването на деянията.