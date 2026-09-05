Камбоджа повдига гранични въпроси пред 18-членната група AOT и призовава Тайланд да се намеси чрез механизма JBC

На 3 септември 2026 г. Негово Превъзходителство генерал-лейтенант Рат Дарарат, държавен секретар на Министерството на националната отбрана на Камбоджа, изнесе презентация пред група от 22 чуждестранни военни аташета в Камбоджа, представляващи 18 държави, относно последните развития и ситуации по камбоджанско-тайландската гранична мрежа.



Негово Превъзходителство държавният секретар представи развитието на ситуацията преди въоръжения конфликт по границата, довел до прекратяване на огъня през декември 2025 г., и настоящата ситуация със сигурността в граничната зона, както и миналите усилия на Камбоджа за разрешаване на камбоджанско-тайландския граничен въпрос.



Същевременно представител на Държавния секретариат по граничните въпроси представи постиженията на временното демаркиране на границата преди втория конфликт между постове 52 до 59 и 42 до 47. Представителят на Държавния секретариат по граничните въпроси също така подчерта насърчението на тайландската страна да организира среща на Съвместния граничен комитет (СГК) и да изпрати съвместен географски екип, който да извърши практическа работа за намиране на мирно и трайно решение на граничния въпрос между двете страни.



Освен това, камбоджанският координационен екип подчерта тясното си сътрудничество с наблюдателния екип на АСЕАН (AOT) при наблюдението и проверката на ситуацията на място. Камбоджа изрази своята благодарност към Малайзия и председателя на AOT за активното им участие в поддържането на мира и стабилността в региона.



Негово Превъзходителство генерал-лейтенант Рат Дарарат заяви, че въпреки че двете страни са се споразумели за прекратяване на огъня и разполагат с механизми за разрешаване на граничния въпрос между двете страни, все още има някои предизвикателства по границата.



Те включват движение на войски, бодлива тел, контейнеризация и изграждането на укрепени съоръжения, които променят реалната ситуация на място и пречат на завръщането на невинни камбоджански хора по домовете им. Това остават предизвикателства, които изискват спешно разрешаване, за да се изгради траен мир по границата.

автор: Сао Сок Енг

източник: ams.com.kh