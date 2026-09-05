Петото издание на SHUMEN GT 3X3 събра в Шумен баскетболисти в подкрепа на бъдещите медици

Фондация „Гален Темелков“ връчи благодарствен адрес на Община Шумен за подкрепата към благотворителната кауза

Петото издание на Националния стрийтбол турнир SHUMEN GT 3X3 беше открито днес пред сградата на Община Шумен. За поредна година спортната надпревара събира деца, млади хора и приятели на баскетбола в памет на Гален Темелков и в подкрепа на бъдещите медици на България.

Началото на турнира даде кметът на община Шумен проф. Христо Христов. В приветствието си той подчерта, че събитието носи смисъл, който надхвърля спортната надпревара.

„Днес ни събира именно Гален. Нека неговият живот, макар и прекалено кратък, бъде пример за нас как трябва да се живее“, каза проф. Христов. Той благодари на д-р Марина Персенг за силата и последователността, с които продължава каузата в памет на своя син.

Турнирът се развива с всяко следващо издание. Тази година за първи път в програмата е включена категория за деца до 10 години. В първия ден участват още момичета до 16 и 18 години и момчета до 14, 16 и 18 години. Надпреварата продължава на 6 септември с турнира при мъжете.

Проф. Христов изрази увереност, че през следващата година международното участие ще се разшири и ще бъдат включени и жени в най-високата възрастова група.

„Община Шумен ще продължи да подкрепя фондация „Гален Темелков“ и нейните инициативи. Ще бъдем заедно и занапред“, заяви кметът.

По време на откриването фондация „Гален Темелков“ връчи благодарствен адрес на ръководството на Община Шумен за доверието, съпричастността и подкрепата при реализирането на Националния стрийтбол турнир SHUMEN GT 3X3.

„С Вашето участие каузата на турнира продължава да се превръща в реална подкрепа, надежда и възможност за бъдещите кандидат-студенти и студенти по медицина и медицински специалности, избрали пътя на грижата и призванието“, се посочва в благодарствения адрес.

От фондацията определят подкрепата за турнира като принос към по-голяма мисия, която съчетава насърчаването на добротворството с подкрепата за бъдещите медици на България.

„Вярваме, че добрият пример има силата да създава промяна, особено когато зад него застават хора с отговорност, сърце и визия за бъдещето. За нас ще бъде чест и удоволствие да продължим заедно“, посочват д-р Марина Персенг и екипът на фондация „Гален Темелков“.

Благотворителната кауза е неизменна част от SHUMEN GT 3X3. Средствата, събрани по време на турнира, ще бъдат насочени към годишните награди и отличия на фондацията, чрез които се подпомагат кандидат-студенти и студенти по медицина, както и млади лекари и медицински специалисти.

Турнирът се организира от фондация „Гален Темелков“ съвместно с Община Шумен, 3×3 The Kings и Баскетболен клуб „Шумен“, с подкрепата на бизнеса.