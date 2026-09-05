Празничен концерт на ДФА „Габровче“ в сърцето на Боженци

Община Габрово и Музей „Боженци“ канят жителите и гостите на региона на празничен концерт на Детски фолклорен ансамбъл „Габровче“.

Събитието ще се състои на 7 септември от 11:30 часа на мегдана в архитектурно-историческия резерват Боженци и е посветено на Съединението на България и на 62 години от създаването на Музей „Боженци“ – институция, която повече от шест десетилетия се грижи за съхраняването и представянето на местната памет и традиции.

Сред каменните улички, възрожденските къщи и живата културна среда на Боженци ще прозвучат български народни песни, ще се извият хора и ще бъде представена фолклорната красота, която „Габровче“ предава на най-младото поколение.

Концертът е част от инициативите, подкрепящи кандидатурата на Община Габрово за Европейска столица на културата 2032, като акцентира върху значението на живите традиции и ролята им в съвременната културна идентичност на региона.

Входът е свободен!