Моди призова БРИКС да превърне икономическата си мощ в конкретни глобални решения

Индийският премиер предложи премахване на основните търговски бариери, подкрепа за стартиращи компании и създаване на 1000 нови бизнес партньорства

Индийският премиер Нарендра Моди призова страните от БРИКС да превърнат нарастващата икономическа тежест на обединението в конкретни действия и глобални решения. Това стана по време на изказването му пред Бизнес форума на БРИКС.

Моди отбеляза, че през 2026 г. се навършват 20 години от създаването на БРИКС. По думите му страните от обединението представляват около 50% от световното население, 40% от глобалния БВП и повече от една четвърт от световната търговия.

Той посочи, че докато световният БВП през този период е нараснал приблизително 2,5 пъти, общият БВП на държавите от БРИКС се е увеличил около 4,5 пъти.

Иновациите и технологиите във фокуса на БРИКС

Моди представи Индия като бързо развиващ се център за технологии и инвестиции. Сред стратегическите направления той открои полупроводниците, квантовите технологии, критичните минерали, биотехнологиите и корабостроенето.

Специален акцент беше поставен върху развитието на стартъп екосистемата. Според премиера Индия вече има над 200 000 стартиращи компании и повече от 120 „еднорога“.

Той подчерта и ролята на индийския унифициран платежен интерфейс UPI, като заяви, че технологията стои зад 50% от плащанията в реално време в света.

Моди предложи три конкретни цели за бизнеса

Индийският премиер отправи предложение към Бизнес съвета на БРИКС да съсредоточи усилията си върху три измерими цели:

определяне и премахване на 10-те най-големи търговски бариери между страните от БРИКС;

между страните от БРИКС; подкрепа за 100 стартиращи компании годишно , които да разширяват дейността си на други пазари в БРИКС;

, които да разширяват дейността си на други пазари в БРИКС; създаване на 1000 нови партньорства между бизнеса в държавите от обединението.

По думите му напредъкът по тези три направления трябва да бъде проследяван ежегодно.

Моди посочи още, че по време на индийското председателство са създадени нови механизми за сътрудничество в селското стопанство, здравеопазването, развитието на умения и интелигентните мрежи. Сред инициативите са мрежа от инкубатори, портал за малките и средните предприятия и фонд за иновации на стартиращите компании от БРИКС.

Премиерът обърна внимание и на сигурността на морските пътища и свободата на корабоплаване, както и на необходимостта от по-активно участие на жените предприемачи в икономическото развитие.

„Нека превърнем амбицията на БРИКС в действия и колективната ни сила в глобални решения“, призова Моди, очертавайки приоритетите за третото десетилетие на обединението.