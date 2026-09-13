МВР представи професиите на полицаи и пожарникари на KIDS EXPO PLOVDIV 2026

Три дни с игри, демонстрации и практически занимания помогнаха на децата да научат повече за безопасността и работата на службите

Министерството на вътрешните работи беше официален партньор на KIDS EXPO PLOVDIV 2026, което събра деца и семейства в района на „Братската могила“ в Пловдив. В рамките на три дни посетителите имаха възможност отблизо да се запознаят с професиите и ежедневната работа на служителите на МВР.

В инициативата със свои щандове участваха Главна дирекция „Национална полиция“, Главна дирекция „Гранична полиция“, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Националната система за спешни повиквания 112 и ОДМВР-Пловдив.

Децата се докоснаха до работата на полицията и пожарната

Служителите представиха специализирана техника и оборудване, използвани при опазването на обществения ред, предотвратяването на престъпления и оказването на помощ при различни инциденти.

Особен интерес сред най-малките предизвика възможността да облекат униформа и да научат как протича един работен ден на полицай или пожарникар.

В навечерието на новата учебна година служителите на „Пътна полиция“ обърнаха специално внимание на безопасността на децата на пътя. Те припомниха правилата за пресичане и предупредиха за рисковете от използването на мобилни телефони и слушалки по време на движение. Родителите и шофьорите също бяха призовани да дават добър пример и да бъдат особено внимателни около пешеходни пътеки.

Служители от сектор „Детска престъпност“ разговаряха с посетителите за правата и задълженията на малолетните и непълнолетните, както и за различните рискове, пред които са изправени младите хора. Основната цел беше насърчаването на критичното мислене и вземането на информирани решения.

На щанда на Националната система 112 децата научиха как трябва да реагират при пожар, пътен инцидент, пострадал или човек в беда. Служителите обясниха кога се звъни на 112 и защо при подаването на сигнал информацията трябва да бъде точна и ясна.

Сред най-атрактивните моменти бяха и демонстрациите с обучени полицейски кучета и конната полиция, които показаха част от специфичните задачи в ежедневната си работа.

Участието на МВР в KIDS EXPO PLOVDIV 2026 съчета забавлението с практически знания, като помогна на децата да научат повече за безопасното и отговорно поведение и за професиите на хората, които се грижат за сигурността и защитата на обществото.