Московската държавна консерватория „П. И. Чайковски“ отбелязва 160 години от основаването си

Един от водещите центрове на руската музикална школа е открит на 13 септември 1866 г.

Московската държавна консерватория „П. И. Чайковски“ отбелязва днес 160 години от своето основаване. Открита на 13 септември 1866 г., през годините тя се утвърждава като един от водещите центрове за музикално образование и изпълнителско изкуство в Русия.

С откриването на консерваторията е свързан и самият Пьотр Илич Чайковски. По време на церемонията той свири на пиано увертюрата към операта „Руслан и Людмила“ на Михаил Глинка. Впоследствие великият композитор преподава в учебното заведение в продължение на 12 години.

Историята на Московската консерватория е свързана с редица забележителни музиканти, сред които Николай Рубинщайн, Сергей Танеев и Василий Сафонов. Именно тук се изграждат и развиват традициите на руската професионална музикална школа, дала на света поколения известни изпълнители.

Днес консерваторията продължава да съчетава образование, научна и концертна дейност. В нея се обучават студенти от Русия и други държави, а институцията продължава да съхранява и развива музикалните традиции, положени от нейните основатели и първи преподаватели.

Честита 160-годишнина на Московската държавна консерватория „П. И. Чайковски“!