Продължават издирвателните операции край северната част на Кипър след преобръщането на ферибот в неделя, при което загинаха най-малко осем души, а други 18 остават в неизвестност. Междувременно нараства недоволството заради обстоятелствата, при които е допуснат инцидентът.

Двукорпусният ферибот, на борда на който са се намирали 259 пътници и осем членове на екипажа, започнал да се пълни с вода и се преобърнал малко след отплаването си от пристанището на Кирения в неделя следобед. Впоследствие плавателният съд потънал на дъното на Средиземно море.

Докато повечето хора на борда са били спасени, самолети и спасителни екипи продължават да претърсват морските води в отчаян опит да открият изчезналите.

Оцелели разказват за хаоса, разразил се на борда, и описват колко бързо ситуацията е излязла извън контрол.

„След това попаднахме на втора вълна, а когато ударихме третата, лодката започна да потъва. Насочиха всички към задната част. Никога не ни казаха да отворим предната врата и да се качим на палубата. Хвърлиха спасителните кръгове, но те не бяха закрепени с въжета. Четири спасителни кръга просто отплуваха“, разказа Мехмет Улаш, оцелял при инцидента.

Разследващите проверяват нарушенията на правилата за безопасност, довели до трагичния инцидент. Под проверка са самият плавателен съд, капитанът и обстоятелствата около отплаването му.

Досега са задържани девет души, докато разследването продължава. Следователите се опитват да установят какво се е случило преди фериботът да напусне пристанището.

В понеделник заподозрените бяха отведени до полицейски автомобили, но недоволството сред близките на загиналите и изчезналите нараства. Много от тях изразяват разочарованието си от това, което определят като липса на прозрачност.

Местните власти заявиха, че са се свързали с всички засегнати семейства, но много от недоволните близки настояват да получат отговори и продължават да търсят отговорност от институциите.

„За съжаление те карат най-близките членове на семействата да идват при тях в посолството. Казват им: „Елате тук и ще ви дадем обяснение“. Те дори не могат да положат усилието да излязат и да се срещнат лично с тези семейства. Нека бъдем ясни – те се страхуват от нещо. Има неща, които не ни казват“, заяви близък на изчезнал член на екипажа.

Смята се, че останките на ферибота са се установили на повече от 500 метра под повърхността – дълбочина, която е недостъпна за водолази. За провеждането на издирвателните операции на тази дълбочина се доставя специализирано оборудване.

Източник: CCTVPlus