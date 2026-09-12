Международен младежки фестивал събра 10 000 участници от 191 държави в Екатеринбург
Млади лидери от цял свят се събират за срещи, дискусии и културни инициативи, а Россотрудничество представя за първи път щанда „Русия е с вас“
В руския град Екатеринбург започна Международният младежки фестивал, който събира 10 000 млади лидери от 191 държави и Русия.
В рамките на събитието за първи път ще бъде представен щандът „Русия е с вас“, където посетителите ще могат да участват в различни инициативи, срещи и майсторски класове.
Програмата поставя акцент върху общуването между младите хора от различни държави, многоезичието и открития диалог.
Официалното откриване предстои
Официалната церемония по откриването на фестивала е насрочена за 13 септември.
Щандът на Россотрудничество се намира в Международния изложбен център „Екатеринбург-ЕКСПО“, в павилиона „Културен код“. Един от отличителните ориентири за посетителите е голяма мултимедийна матрьошка.
По време на фестивалните дни на щанда ще се провеждат разнообразни събития, които имат за цел да създадат пространство за контакти и обмен на идеи между участниците от различни части на света.