ЦСКА обяви групата за домакинството на Арда

„Червените“ приемат тима от Кърджали от 21:15 часа на Националния стадион „Васил Левски“

Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешния двубой срещу Арда от деветия кръг на Първа професионална лига.

Срещата ще се играе на Националния стадион „Васил Левски“ и ще започне в 21:15 часа.

В групата на „червените“ попаднаха общо 22 футболисти:

Вратари: Фьодор Лапоухов, Димитър Евтимов.

Защитници: Дейвид Пастор, Андрей Йорданов, Теодор Иванов, Диниш Алмейда, Жан-Филип Гбамен, Факундо Родригес, Бари Котър.

Полузащитници и нападатели: Мохамед Брахими, Бруно Жордао, Исак Соле, Стефано Сенси, Джеймс Ето’о, Петко Панайотов, Георги Чорбаджийски, Каталин Иту, Васил Каймаканов, Лео Перейра, Йоанис Питас, Леандро Годой и Жоел Цварц.

Двубоят срещу Арда е поредно важно изпитание за столичния тим в битката за позиции в шампионата.