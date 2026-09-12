Спартак Вн потегли за София преди гостуването на Славия

„Соколите“ са в добро настроение преди предстоящия двубой от efbet Лига

Футболистите на Спартак (Варна) отпътуваха за София, където им предстои гостуване на Славия в следващия кръг на efbet Лига.

От варненския клуб споделиха кадри от заминаването на отбора, като подчертаха позитивното настроение сред играчите преди предстоящата среща.

„С много усмивки, позитивизъм и добро настроение футболистите на ФК Спартак Варна потеглиха към София“, написаха от клуба.

След пристигането си в столицата „соколите“ ще насочат изцяло вниманието си към сблъсъка със Славия и битката за важни точки в първенството.