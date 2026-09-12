Хулио Веласкес след загубата от ЦСКА: 45 минути няма да разрушат всичко, което изградихме

Треньорът на „Левски“ пое отговорността за поражението и заяви, че „сините“ трябва на всяка цена да търсят победата при гостуването на „Ботев“ (Враца)

Старши треньорът на „Левски“ Хулио Веласкес защити футболистите си след поражението от ЦСКА и подчерта, че една слаба част не може да заличи постигнатото от отбора през сезона. Испанският специалист вече насочи вниманието си към предстоящото гостуване на „Ботев“ (Враца).

„Направихме необходимия анализ след мача с ЦСКА и сме абсолютно концентрирани върху следващия съперник“, заяви Веласкес.

Той подчерта, че натрупаната умора от сгъстения календар оказва както физическо, така и емоционално влияние върху футболистите. Според него обаче тимът трябва да покаже, че е способен да се справя с подобни периоди.

Веласкес: Трябва да се адаптираме и да наложим нашия стил

Наставникът очаква трудно гостуване във Враца и обърна специално внимание на условията на стадиона и начина на игра на домакините.

По думите му „Ботев“ разчита на дълги подавания към атакуващите футболисти, което означава, че „сините“ трябва да бъдат особено внимателни при вторите топки и свободните пространства.

„Трябва да наложим с всички сили нашия стил на игра. Но в крайна сметка, за да можем да се представим добре, трябва да се адаптираме към ситуацията“, коментира Веласкес.

Той отказа да разкрие колко промени ще направи в стартовия състав в сравнение с предишните срещи.

Кристиан няма да бъде на разположение заради наказание, а Камдем и Сангаре не са напълно възстановени. Според треньора все пак има възможност някой от тях да попадне в групата.

„Треньорът носи цялата отговорност“

Веласкес заяви, че се гордее с футболистите си и отдава голямо значение на постоянството, което отборът демонстрира въпреки натоварения график.

„За мен 45 минути няма да разрушат всичко, което се гради в този отбор и от тези играчи“, категоричен бе той.

Испанецът пое отговорността за случилото се срещу ЦСКА, като подчерта, че именно треньорът взема решенията и следователно трябва да носи най-голямата отговорност, когато резултатите не са добри.

Сега фокусът на „сините“ е изцяло върху следващия шампионатен двубой.

„Мачът свърши с ЦСКА и треньорът носи цялата отговорност. Утре трябва да се опитаме на всяка цена да спечелим“, заяви Веласкес.