Предизвестие при напускане – как работи и какво трябва да знаем

Колко е срокът на предизвестието, кога започва да тече и какво се случва, ако искаме да напуснем работа веднага

Напускането на работа не винаги означава, че можем просто да уведомим работодателя и на следващия ден да не се явим. Когато трудовият договор се прекратява с предизвестие от служителя, трябва да се спазят определени срокове и правила.

Какво представлява предизвестието при напускане, колко дни е то и може ли да прекратим договора преди изтичането му?

Какво е предизвестие при напускане?

Предизвестието е писмено уведомление, с което служителят информира работодателя, че желае да прекрати трудовия си договор след изтичането на определен срок.

При прекратяване от страна на работника или служителя с предизвестие не е необходимо работодателят да даде съгласието си. Важно е обаче предизвестието да бъде надлежно подадено и да се спази съответният срок.

Колко е предизвестието при безсрочен трудов договор?

При безсрочен трудов договор срокът на предизвестието по правило е 30 дни, освен ако страните не са договорили по-дълъг срок.

В трудовия договор може да бъде определено предизвестие до 3 месеца.

Затова, преди да подадете заявление за напускане, проверете какъв срок е записан във вашия трудов договор.

А при срочен трудов договор?

При срочните трудови договори правилата са различни. Предизвестието е 3 месеца, но не повече от оставащия срок на договора.

Например, ако до края на срочния договор остават два месеца, предизвестието не може да продължи три месеца.

От кога започва да тече предизвестието?

Срокът започва да тече от деня, следващ получаването на предизвестието от работодателя.

Именно затова е важно служителят да разполага с доказателство кога документът е получен. При лично подаване може да се поиска входящ номер или подпис и дата върху копие от заявлението.

Трябва ли да работим по време на предизвестието?

Да. Подаването на предизвестие само по себе си не прекратява незабавно трудовото правоотношение.

До изтичането на срока служителят продължава да изпълнява трудовите си задължения и да получава възнаграждение по обичайния ред.

След изтичането на предизвестието трудовият договор се прекратява.

Можем ли да напуснем веднага?

В определени случаи – да.

Ако служителят не желае да изчака срока на предизвестието, може да прекрати трудовото правоотношение по-рано, но обичайно ще дължи на работодателя обезщетение за неспазения срок на предизвестието.

Размерът му се определя спрямо брутното трудово възнаграждение за периода, който не е спазен.

Съществуват и законови основания, при които работникът може да прекрати договора без предизвестие. Те са изрично предвидени в Кодекса на труда и не бива да се бъркат с обикновеното желание за незабавно напускане.

Предизвестие или напускане по взаимно съгласие?

Това са два различни начина за прекратяване на трудов договор.

При напускане с предизвестие служителят едностранно заявява желанието си да прекрати договора и не се нуждае от одобрението на работодателя.

При прекратяване по взаимно съгласие е необходимо и двете страни да приемат предложението. Ако работодателят не се съгласи, договорът не се прекратява на това основание.

Затова изразът „молба за напускане“ понякога може да бъде подвеждащ. От значение е какво точно е записано в документа и на какво правно основание се иска прекратяването.

Какво става с неизползвания отпуск?

При прекратяване на трудовото правоотношение служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск, за който правото не е погасено по давност.

Не е задължително целият останал отпуск да бъде използван в рамките на предизвестието.

Как правилно да подадем предизвестието?

Най-сигурният вариант е предизвестието да бъде изготвено писмено и да съдържа данните на служителя и работодателя, ясно изразено желание за прекратяване на трудовия договор, съответното правно основание, датата и подписа на служителя.

Добра практика е да запазите копие и доказателство за датата, на която работодателят го е получил.

Най-важното преди да напуснете

Преди да подадете предизвестие, прочетете внимателно трудовия си договор. Проверете какъв срок на предизвестие сте договорили, изчислете кога ще изтече той и преценете дали желаете да го отработите изцяло.

Не бива просто да спрете да ходите на работа след подаването на документа. Докато трудовото правоотношение не бъде прекратено, задълженията по договора продължават да действат.

При спор за срока, дължимо обезщетение или основанието за прекратяване е разумно да се потърси професионална консултация.