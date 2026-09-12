ЕП настоява за по-строги правила за социалните мрежи и защита на децата

Евродепутатите искат ограничаване на пристрастяващите механизми, по-прозрачни алгоритми и онлайн среда, съобразена с възрастта на младите потребители

Европейският парламент се очаква в четвъртък да призове социалните платформи да ограничат най-вредните практики, които могат да създават зависимост и да задържат потребителите възможно най-дълго пред екрана.

Евродепутатите ще гласуват доклад, изготвен от Комисията по култура и образование на ЕП, който поставя акцент върху безопасността на децата и младите хора в социалните мрежи и в онлайн средата като цяло.

Сред основните въпроси е т.нар. „персуазивен дизайн“ – използването на функции и дизайнерски решения, които насърчават продължителното взаимодействие с дадена платформа. Според евродепутатите най-вредните пристрастяващи практики трябва да бъдат забранени.

Докладът призовава за обща европейска стратегия за защита на младите хора онлайн. Тя трябва да включва безопасност и защита на личните данни още при създаването на цифровите услуги, както и дизайн, съобразен с възрастта на потребителите.

Особено внимание се отделя и на проверката на възрастта. Според позицията подобни механизми трябва да бъдат разработвани така, че защитата на личните данни да остане водещ принцип.

Евродепутатите настояват също за по-голяма прозрачност при използването на алгоритмични системи от социалните платформи и за по-ефективно прилагане на съществуващото европейско законодателство.

В доклада се подчертава, че технологичните компании не могат да бъдат единствената страна, ангажирана с проблема. Важна роля имат семействата, училищата и педагогическите специалисти, които трябва да участват активно в изграждането на по-безопасни навици за използване на интернет.

Целта е да бъде създадена онлайн среда, в която децата и младите хора могат да използват цифровите услуги, без да бъдат излагани на механизми, предназначени да задържат вниманието им на всяка цена.