Художници от поколение Z вдъхват нов живот на китайското наивно изкуство

Млади творци съчетават традицията на селската живопис от Хусян със съвременния облик на Китай

Млади китайски художници от поколение Z преоткриват традиционната селска живопис и ѝ придават ново звучене. Сред тях е Уан Йаойао – академично обучена художничка, която заменя строгите правила на традиционната китайска живопис със свободата, ярките цветове и преувеличените форми на наивното изкуство.

Уан се присъединява към художествена работилница в Сиан през 2021 г. и бързо е привлечена от възможността да рисува без ограничения.

„Едно листо може да бъде синьо или червено, а творчеството може да лети свободно, без да се подчинява на никакви конвенционални правила“, казва тя.

Традиция, започнала преди близо седем десетилетия

Селската живопис възниква през 1958 г. в окръг Хусян, днешния район Хуи в Сиан. Първоначално местни земеделци рисуват през по-спокойните периоди от селскостопанската година. Постепенно характерните им произведения печелят популярност далеч извън региона.

Основни черти на стила са наситените цветове, опростените форми и свободното отношение към пропорциите. В картината „Безкрайни царевични кочани“ например царевицата, символизираща богатата реколта, е представена с размерите на локомотива, който я превозва.

Именно тази свобода привлича новото поколение художници.

Според Уан младите творци се учат от по-възрастните майстори, но процесът протича и в обратната посока. Тя дава пример с 83-годишен художник, който продължава да посещава ателието си всеки ден и едновременно с това усвоява нови композиционни подходи от младите си колеги.

„Докато той се учи от нас, ние също се учим от него“, казва Уан.

Високоскоростни влакове и електромобили влизат в картините

Темите също се променят. Съвременната селска живопис вече не показва единствено ниви, реколта и ежедневието на земеделците.

В картините се появяват високоскоростни влакове, електромобили, механизирани напоителни системи и промишлени съоръжения.

Сред последните произведения на Уан е „Железопътният експрес Китай–Европа: Керван от стоманени камили“. В него традиционният образ на локомотива е преобразен в товарните влакове по маршрута Китай–Европа, които превозват китайски електромобили от Сиан към далечни пазари.

„Бързото развитие на родния ни град е неизчерпаем източник на вдъхновение“, споделя художничката.

Над 2300 художници продължават традицията

Селската живопис се превръща и в източник на доходи за местните жители. В Хуи редица художници-земеделци са преобразували дворовете си в малки ателиета и галерии, посещавани от туристи от Китай и чужбина.

Днес в района има над 2300 селски художници, а близо 10 000 техни произведения са били показвани в 88 държави и региони.

Между 25 август и 3 септември Художественият музей на информационната агенция „Синхуа“ в Пекин представи изложба със 120 творби на 53 художници от Хуи.

„Всяка картина е едновременно ярък запис на промените в селското общество и живо художествено свидетелство за променящия се облик на градските и селските райони в Китай“, казва Уан Уъндзи, директор на Музея на селската живопис в район Хуи.

За новото поколение художници традицията не означава просто запазване на миналото. Тя се превръща в начин да бъде разказана историята на съвременен Китай чрез художествен език, роден сред нивите и селата.

„Използваме четките си, за да запечатаме промените, предизвикани от съживяването на селските райони, като същевременно разширяваме художествената си визия отвъд полетата и селата към един много по-широк свят“, обобщава Уан Йаойао.