Нефтохимик се завръща на стадион „Лазур“ за двубоя със Загорец

„Шейховете“ приемат тима от Нова Загора на 19 септември от 17:00 часа в мач от VII кръг на Югоизточната Трета лига

След кратко прекъсване Нефтохимик се завръща на стадион „Лазур“ в Бургас. Предстоящият двубой на „шейховете“ срещу Загорец (Нова Загора) от VII кръг на Югоизточната Трета лига ще се проведе именно на бургаското съоръжение.

Последното домакинство на „зелените“ в първенството срещу Марица (Милево) се игра в Българово, тъй като стадион „Лазур“ беше ангажиран със снимките на филма за Христо Стоичков.

Срещата между Нефтохимик и Загорец е на 19 септември от 17:00 часа.

От бургаския клуб уточняват, че билети ще се продават единствено на Каса 1, до V РПУ. Цената на стандартния билет е 5 евро, а пропускът за ложата струва 15 евро.

На същата каса привържениците ще могат да закупят и сезонни карти, които важат за всички домакински срещи на Нефтохимик през сезона. Стандартната сезонна карта е 75 евро, а тази за ложата – 225 евро.

Феновете ще могат да получат достъп до стадиона и с карта Multisport.