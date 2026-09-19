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Руската есен – вдъхновение за литературата, живописта и народните традиции

Недялко Тенев

От „Болдинската есен“ на Пушкин до пейзажите на Левитан – сезонът заема специално място в руската култура

Есента в Русия от векове е източник на вдъхновение за писатели, художници и народни творци. Красотата на променящата се природа намира отражение както в някои от най-известните произведения на руското изкуство, така и в традиционните празници, свързани с края на земеделската година.

Един от най-прочутите периоди в историята на руската литература остава „Болдинската есен“. През 1830 г. Александър Пушкин прекарва близо три месеца в имението Болшое Болдино. Това се превръща в изключително плодотворен творчески период, през който той завършва „Евгений Онегин“, създава „Повестите на Белкин“ и „Малките трагедии“, както и други произведения.

Есента през погледа на Левитан

Особено място есенният пейзаж заема и в творчеството на Исак Левитан. Картината му „Златна есен“, завършена през 1895 г., се превръща в едно от разпознаваемите произведения на руската пейзажна живопис.

Златистите дървета, спокойната река, селският пейзаж и светлото небе превръщат природата в основен герой на платното и пресъздават характерната атмосфера на руската есен.

От изкуството към народните традиции

Есента присъства и в народните обичаи. С края на полската работа са свързани традиционни есенни празници, известни като Осенини. Те отбелязват прибирането на реколтата и настъпването на новия сезон.

Това е време за благодарност за плодовете на земята, за събиране на семействата и общността и за отбелязване на края на усилената земеделска работа.

Така руската есен се превръща в много повече от природен сезон. От творчеството на Пушкин и Левитан до старите народни обичаи тя остава символ на красота, промяна и творческо вдъхновение.

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